Рязань, , 16:30 — REGNUM Операции по лечению тройничного нерва освоили хирурги областной клинической больницы в Рязани. Ранее пациентов с такой болезнью отправляли лечиться по квоте в Москву, сообщили 26 марта в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Пациентам с невралгией тройничного нерва помогают в нейрохирургическом отделении ОКБ. Во время операции врачи устанавливают тефлоновый протез между сосудом и нервом — для этого проводят трепанацию черепа и вскрывают оболочку головного мозга.

«До недавнего времени люди, у которых невозможно было купировать боль лекарствами, оформляли квоту на операцию в Москве. Теперь мы освоили васкулярную декомпрессию тройничного нерва — операцию, при которой устраняется давление на тройничный нерв. После операции пациенты забывают о болевом синдроме», — отметил заведующий отделением нейрохирургии Андрей Косолапов.

Первый пациент, которому провели операцию, уже выписан из рязанской ОКБ.