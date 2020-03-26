Рязань, 26 марта 2020, 16:30 — REGNUM Операции по лечению тройничного нерва освоили хирурги областной клинической больницы в Рязани. Ранее пациентов с такой болезнью отправляли лечиться по квоте в Москву, сообщили 26 марта в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Пациентам с невралгией тройничного нерва помогают в нейрохирургическом отделении ОКБ. Во время операции врачи устанавливают тефлоновый протез между сосудом и нервом — для этого проводят трепанацию черепа и вскрывают оболочку головного мозга.
Первый пациент, которому провели операцию, уже выписан из рязанской ОКБ.