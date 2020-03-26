Москва, , 16:28 — REGNUM Выступление президента России Владимира Путина с антикризисными мерами и мерами против эпидемии коронавируса сыграло большое символическое значение для вертикали власти. Об этом 26 марта заявил генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов на телеканале «Россия 24».

«Я бы обратил внимание не на экономическое содержание мер, потому что они, конечно, преследуют цель помочь тем, кто окажется в сложной ситуации. Поэтому я бы обратил внимание на символическое значение слов президента, которые он вчера сказал, и действия, которые сейчас предпринимает федеральная власть», — заявил Старовойтов.

«Все эти действия не только практичны, но ещё и символичны. Главный смысл этих действий — продемонстрировать, что, во-первых, президент лично контролирует ситуацию, а, соответственно, это очень серьёзный сигнал всем чиновникам в стране. Вся вертикаль понимает, что введён принцип персональной ответственности. Каждый на своём месте несёт ответственность персонально перед президентом, как он будет реализовывать эти меры», — подчеркнул он.