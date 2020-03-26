Тбилиси, , 16:28 — REGNUM Коронавирусом в Грузии заразилась беременная 22-летняя женщина из Болниси. По информации министра беженцев с «оккупированных территорий», труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерины Тикарадзе, факт инфицирования был установлен в результате так называемых быстрых тестов, которые вчера Грузия получила из Китая и с помощью которых сегодня начала обследование населения Марнеули и Болниси.

Министр также сообщила, что на данный момент, на 14:00 часов 26 марта, в Грузии фиксируется уже 79 подтвержденных случаев коронавируса.

«Сегодня у нас 79 пациентов, и одна из них, беременная женщина, находится под особым вниманием. Она близкая родственница той пациентки из Марнеули, у которой коронавирус был установлен ранее. Исходя из того, что мы исследуем в Марнеули все целевые группы, исследование направлено на все контакты и родственников этой женщины. При обследовании этого кластера наши специалисты и установили инфекцию у беременной женщины и перевезли ее в Первую университетскую клинику в Тбилиси, где врачи заботятся о ее здоровье», — заявила министр.

В самой клинике журналистам сообщили, что у беременной фиксируется повышенная температура, но в целом состояние здоровья опасений не вызывает. Тест на коронавирус дал положительный результат.

По данным правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, в настоящее время из-за коронавируса 4346 граждан находятся в карантине, а 247 — в стационарах под наблюдением врачей.