Москва, , 16:21 — REGNUM В Москве поит рекорд тепла для 26 марта, сохранявшийся на протяжении почти полувека, следует из данных Гидрометцентра России.

По состоянию на 15:00 мск столбики термометров на базовой метеостанции на ВДНХ показали +16 °С.

Предыдущий температурный максимум для этого дня был зафиксирован в 1973 году, он составлял +15,1 °С.

Между тем ранее синоптики предупредили, что тёплая погода в столице продержится недолго, уже на следующей неделе вновь ожидается похолодание до 0 °C.

Читайте ранее в этом сюжете: Москвичам пообещали похолодание и снег