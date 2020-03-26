Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM Действие льготных проездных в Петербурге приостановили с 28 марта по 5 апреля. Об этом свидетельствует постановление правительства о мерах борьбы с коронавирусом, подписанное губернатором Александром Бегловым.

На этот срок проездные перестанут действовать в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро и электричках, включая пригородные поезда.

Ограничения коснутся всех категорий обучающихся, а также пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Впоследствии «приостановленный период» будет восстановлен, обещают в Смольном.

С 28 марта по 5 апреля льготные проездные также не будут и продавать.

Кроме того, некоторые муниципальные и межрегиональные маршруты Смольный на этот срок хочет вовсе отменить, но их перечень пока не сформирован.

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