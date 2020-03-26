Москва, , 16:18 — REGNUM Главный смысл предложенных президентом России Владимиром Путиным мер в ходе обращения к народу состоит в том, чтобы сдержать распространение инфекции на ранней стадии. Об этом 26 марта заявил генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов на телеканале «Россия 24».

«Те меры, которые сейчас предлагает власть, они, собственно… в них можно много политических смыслов искать, но главная задача этих мер — предотвратить распространение вируса, что называется, на ранних подступах. Потому что задача не допустить распространение вирусной инфекции в стране и те меры, которые сейчас предлагает президент и федеральная власть, адекватны этой задаче», — заявил Старовойтов.

«Если бы надо было действовать более жёстко, то нам бы такие меры были бы предложены», — подчеркнул он.