Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM Петербуржцам запретили посещать церкви, храмы и прочие территории религиозных организаций. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Запрет не коснется только служителей культа и персонала религиозных организаций.

Кроме того, для публики закрыли все парки и скверы, включая Летний сад, Михайловский сад, парк «Дубки», Зеленогорский парк, Александровский парк, Екатерининский парк в Пушкине, парки Петергофа, Павловска, Ораниенбаума, парк им. Бабушкина, Таврический сад, Казанский, Екатерининский скверы, Овсянниковский сад, сад Сан-Галли и другие.

Действие запрета продлится с 28 марта по 5 апреля — то есть в течение недели, объявленной президентом Владимиром Путиным нерабочей в связи с распространением коронавируса.

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