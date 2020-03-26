Лос-Анджелес, США, , 16:11 — REGNUM Wargaming.net Limited подала иск против студии-разработчика игр «БлицТим» (Blitz Team LLC) в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса в Калифорнии (США). Об этом 26 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

В своём иске представители Wargaming заявили о «неправомерном использовании товарных знаков и недобросовестной конкуренции». Компания также требует аннулировать все заявки на регистрацию товарных знаков студии «БлицТим».

Напомним, «БлицТим» основана бывшими сотрудниками Wargaming, которые занимались созданием мобильных игр World of Tanks Blitz и World of Warships Blitz. Сообщается, что разработчики намеренно выбрали такое название студии, чтобы использовать репутацию известных товарных знаков своей бывшей компании-работодателя.

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