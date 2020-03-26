Кызыл, , 16:08 — REGNUM В связи с приближением Дня Победы житель Кызыла Менги Чудак предложил провести реставрацию танка Т-34, установленного в качестве памятника на площади Победы города. Письмо с просьбой разрешить работы он направил главе Тувы Шолбан Кара-оолу.

«Я считаю, что данный танк находится в неприглядном и обветшалом состоянии», — написал он в письме.

Мужчина намерен перевезти боевую машину в ремонтный бокс. При этом все работы по очистке и восстановлению лакокрасочного покрытия, устранению дефектов, а также транспортировке Менги Чудак проведёт на собственные средства.

«Моя инициатива по реконструкции танка основана на уважении к своему городу и заслугам своего народа в Великой Отечественной войне», — подчеркнул он.

Глава республики поручил подчинённым поддержать инициативу горожанина, а также оказать содействие. Он выразил также гордость своим земляком, отметив, что подобные инициативы формируют у него уверенность в исполнении задуманного.

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