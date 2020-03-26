Москва, , 16:06 — REGNUM Столичные власти приостановили оказание стоматологических услуг, за исключением экстренных случаев. C 30 марта в Москве будут лечить только пациентов с острой болью. Главный врач, владелец стоматологической клиники в Москве Илья Антонов рассказал ИА REGNUM о том, как приходится работать в условиях карантина.

Прежде всего, надо сказать, что любое медицинское учреждение, и наша клиника, в частности, — это предприятие с повышенными мерами ежедневной и еженедельной обработки помещений, мебели, инструментов и спецодежды. Это регламентируется документами по санэпид — нормативам, разработанным для медицинских учреждений. Там же прописаны меры, которые должны применяться в медучреждениях в случаях пандемии и других чрезвычайных ситуаций.

В этом плане медицинские учреждения можно сравнить с военной организацией: у нас есть чёткое регламентирование процессов и аспектов приёма пациентов, а также всех, связанных с этим вопросов. В нашей клинике к ежедневным этапам санобработки мы сразу же добавили дополнительные меры обработки в клинике мест общего пользования, защиты персонала на ресепшен, обеспечили средствами личной обработки рук и так далее. Составили расписание таким образом, чтобы пациенты не встречались друг с другом на ресепшен и после каждого пациента обрабатывались все поверхности зоны ресепшн и, конечно же, все поверхности в кабинетах. Плюс аппарат по дезинфекции воздуха в клинике работает постоянно.

Персоналу было предписано находиться в клинике только в масках, шапочках и перчатках, менять их перед и после каждого пациента с обязательной обработкой рук. Это, безусловно, осложняло в некоторой степени процессы подготовки кабинетов и клиники в целом, но если вы делали всё и всегда, то дополнительные меры не отражались на процессе приема пациентов. Это влияет только на состояние рук персонала клиники и увеличило затраты на покупку дезинфицирующих средств. Плюс приходилось опрашивать и осматривать пациентов, определяя общее состояние здоровья, и при наличии признаков недомогания визит переносился. В остальном клиника полноценно работала.

Если говорить о поддержке государства, то я думаю, что, безусловно, государство заинтересовано в том, чтобы после пандемии осталось много жизнеспособных предприятий, которые смогут давать рабочие места и платить налоги. Что для этого сделано сейчас — конкретно я не знаю. Думаю, что в ближайшее время будут озвучены меры по поддержанию нас, малого бизнеса. Так как аренду, зарплаты и налоги нам теперь придётся платить в тех условиях, когда предприятие не работает.