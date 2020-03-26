Москва, , 16:05 — REGNUM Многие граждане РФ, которым больше 65 лет, интересуются, чем им грозит нарушение карантина. Об этом 26 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила председатель комитета Совфеда РФ по социальной политике Инна Святенко, комментируя новость о том, что в России для нарушителей карантина по коронавирусу в выходную неделю введут штрафы.

«Очень часто задают вопрос: вот, сказали не выходить из дома тем, кто старше 65 лет. И практически каждый пенсионер задает вопрос: а что мне за это будет, если я выйду? А как меня вычислят в магазине или на прогулке. И здесь принципиально важно, что если сказали, что это нельзя, то для того, чтобы люди поняли, что это нельзя, вводится система штрафов», — сказала Святенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России для нарушителей карантина по коронавирусу в выходную неделю введут штрафы.