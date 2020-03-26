Москва, 26 марта 2020, 16:05 — REGNUM Многие граждане РФ, которым больше 65 лет, интересуются, чем им грозит нарушение карантина. Об этом 26 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила председатель комитета Совфеда РФ по социальной политике Инна Святенко, комментируя новость о том, что в России для нарушителей карантина по коронавирусу в выходную неделю введут штрафы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России для нарушителей карантина по коронавирусу в выходную неделю введут штрафы.