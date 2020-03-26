Ростов-на-Дону, , 16:05 — REGNUM Информация о патрулях в торговых центрах Ростовской области не соответствует действительности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 26 марта.

Появившуюся в соцсетях и мессенджерах информацию о том, что стражи порядка якобы будут патрулировать торговые центры «с целью выявления детей во время проведения профилактических мероприятий», в ведомстве назвали фейком и призвали «ориентироваться только на официальные источники информации».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в России неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей. При этом жителям советуют оставаться дома. В настоящее время в Ростовской области зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.

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