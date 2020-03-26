Ташкент, , 16:04 — REGNUM Меры по профилактике распространения коронавируса обсудили президент Афганистана Ашраф Гани и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 марта во время телефонного разговора, сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

Афганский лидер поблагодарил Узбекистан за помощь в борьбе с коронавирусом в регионе. Гани отметил необходимость координации действий и решительных шагов в этой сфере.

Стороны также обсудили сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. Главы государств поздравили друг друга с праздником весны — Наврузом.

Напомним, по состоянию на 25 марта в Афганистане выявили 72 случая заражения коронавирусом. При этом 32 случая было обнаружено за последние сутки.