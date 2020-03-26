Москва, , 16:04 — REGNUM Депутат Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия») обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться с мошенничествами с доставкой на ряде интернет-сервисов.

Парламентарий обратил внимание министра на то, что на интернет-сервисах объявлений типа avito.ru (например, при покупке масок) в настоящее время с мошенническими намерениями опубликован ряд объявлений.

«После отклика на подобные объявления о продаже медицинских изделий покупателям приходят сообщения со ссылкой на поддельный сайт, где предлагается оплатить доставку. Пытаясь ввести в заблуждение покупателя, мошенники имитируют дизайн сайтов крупных курьерских служб доставки, таких, например, как СДЭК и Boxberry, и просят произвести предоплату за услуги. В подтверждение якобы добросовестных намерений продавцы используют форму накладных логистического оператора, отправляют фотографию заполненный накладной от курьерской службы, якобы подтверждающей отправку товара, однако после осуществления предоплаты не представляется возможным ни отследить груз, ни дозвониться по указанным в объявлениях номерам телефонов», — говорится в обращении.

Козенко просит Колокольцева, учитывая высокую социальную напряжённость, связанную с введением ограничительных мер для предупреждения распространения коронавируса, дать соответствующее поручение разобраться в сложившейся ситуации, проработать вопрос и предпринять меры по предупреждению подобных преступлений, а также предпринять меры по привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.