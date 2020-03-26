Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUM Все предприятия общественного питания в Петербурге должны закрыться с 28 марта по 5 апреля, не считая столовых при предприятиях. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Эти меры объясняются борьбой с коронавирусом и призваны заставить горожан сидеть дома на следующей неделе, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей.

На этот период в городе прекращается «деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания», однако доставка заказов на дом, на предприятия и в организации, а также в номера гостиниц будет разрешена.

Кроме того, запрещена работа ночных клубов, дискотек и кабаре. Курение кальянов в общественных местах также запрещается.

На неделю должны закрыться все розничные магазины и лавки, кроме аптек, заправок, магазинов продовольственных товаров и товаров первой необходимости.

Запрещено будет оказывать любые услуги в присутствии клиента, помимо курьерской доставки, медицинских, реабилитационных услуг, услуг по уходу за престарелыми и другими нуждающимися, транспортных, гостиничных, ветеринарных, финансовых, жилищно-коммунальных, услуг связи и услуг по погребению.

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