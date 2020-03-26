Париж, , 16:03 — REGNUM В общей сложности 24,1 миллиона зрителей посмотрели заявление президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное в Мюлузе, сообщает Le Figaro.

Известно, что речь главы государства транслировалась в прямом эфире. В ней Эммануэль Макрон призвал вести «войну» против эпидемии коронавируса, пообещал привлечь военных для поддержки населения и ввести «масштабный инвестиционный план» для больниц и исключительные бонусы.

Ранее обращение президента Франции Эммануэля Макрона к гражданам страны об усилении мер по сдерживанию распространения коронавируса посмотрели в общей сложности 35,3 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мюлузе президент Франции объявил о начале операции, которая будет направлена на поддержку населения и оказание общественных услуг, в частности, в областях здравоохранения, логистики и защиты.

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