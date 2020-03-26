Саратов, , 16:28 — REGNUM В муниципалитетах Саратовской области ведутся масштабные работы по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны и участников локальных войн. Благоустраиваются военно-мемориальные комплексы и памятники, во взаимодействии с общественными организациями и поисковыми отрядами устанавливаются места захоронения погибших земляков. Об этом сообщили в правительстве Саратовской области.

Так, в посёлке Первомайский перезахоронены военные лётчики 1-ой авиационной дивизии дальнего действия, погибшие 5 октября 1942 года от атаки немецких истребителей при возвращении с боевого вылета из района Сталинграда. Проведена реконструкция памятника на братской могиле, в которой покоятся советские солдаты, погибшие от ранений в госпитале № 2625, располагавшемся в годы войны в здании старой школы с. Родничок Балашовского района. В Лазаревском на мемориале у братской могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов при защите Черноморского побережья увековечат имя Алексея Запольного, который долгие годы считался без вести пропавшим.

В парке Победы села Ивантеевка районной администрацией установлен мемориал землякам — участникам локальных войн и вооруженных конфликтов.

Также ведутся работы по благоустройству мемориального комплекса «Памяти павшим в Великой Отечественной войне», установленного в 1970-е годы на площади Победы в Красноармейске.

Помимо этого проводится реконструкция мемориального комплекса «Вечный огонь», возведенного в 1975 году накануне 30-летия Победы в Великой Отечественной войне в парке Победы города Маркс. Планируется восстановить основание памятника, провести реставрацию скульптуры солдата, сделать облицовку. Еще приведут в порядок образцы выставленной в парке военной техники.

Сегодня имена земляков-участников Великой Отечественной войны носят 210 улиц, скверов и парков. В 2020 году имена земляков-участников Великой Отечественной войны планируется присвоить четырём улицам в Екатериновском, Новобурасском районах и в Саратове.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, останки советских солдат, обнаружение которых застопорило строительство транспортной развязки у «Экспофорума» в Петербурге, могут перезахоронить.

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