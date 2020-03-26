Ярославль, 26 марта 2020, 15:58 — REGNUM Все образовательные организации Ярославской области не будут работать до 5 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования Ярославской области.
Если школы и так находились на каникулах, а другие учебные заведения обучались дистанционно, но теперь закрываются и детские сады.
Также на неделю — до 6 апреля — откладывается обеспечение продуктовыми наборами льготных категорий школьников и студентов, получавших в учебных учреждениях бесплатное питание. Это связано с тем, что бесплатное питание предусмотрено в дни учебных занятий, которые в предстоящую нерабочую неделю проводиться не будут.
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