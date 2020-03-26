Москва, , 15:55 — REGNUM Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев утвердил план неотложных мероприятий, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Утверждён и направлен на места соответствующий план неотложных мероприятий», — говорится в сообщении.

В министерстве призвали подойти к мероприятиям «с максимальной ответственностью», а также отработать алгоритмы взаимодействия между ведомствами в новых условиях.

Данный план разослан во все региональные подразделения МВД РФ.