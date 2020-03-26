Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом выявлены в Грузии 26 марта. Об этом говорится на государственном сайте Stopcov.ge.

Сообщается, что число заболевших COVID-19 в течение дня выросло с 77 до 79 случаев. Кроме того, в режим карантина помещены 4 346 человек, а в стационаре находится 247 пациентов.

Стоит отметить, ранее грузинские СМИ сообщали, что в Первую университетскую клинику в Тбилиси должны доставить беременную женщину, у которой выявили коронавирусную инфекцию. Ее забрали из города Болниси, который находится в зоне строгого карантина.

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