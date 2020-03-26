Санкт-Петербург,
26 марта 2020, 15:53 — REGNUM Штрафы и тем более сроки за нарушение правил карантина были бы неэффективной мерой, главное, что требуется — это внятные объяснения и настойчивые призывы, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 26 марта, политолог Александр Конфисахор, комментируя высказывания премьер-министра России.
Как сообщалось ранее, Михаил Мишустин заявил, что правительство
введет
штрафы для физических и юридических лиц, не соблюдающих
введенные из-за
пандемии коронавируса
правила. Соответствующие поправки
будут внесены
в Кодекс об административных правонарушениях.
«Депутаты, как я слышал, предлагали за нарушение карантина давать до семи лет тюрьмы. Это было бы репрессивной и вместе с тем абсолютно неэффективной мерой. Да и как вы докажете злой умысел того, кто в период карантина вышел в магазин?
Не будут эффективными и штрафы. Совершенно бессмысленно принимать такие меры в период, когда многие граждане и так находятся в предпаническом состоянии. Это лишь укрепит слухи о том, что ситуация на самом деле серьёзнее и что реальное число заболевших намного больше.
Людям нужно объяснять, почему нужно соблюдать правила карантина. Нужно призывать их выполнять нормы. Нужно показывать, что может случиться в случае нарушения. Вот это должно быть основной мерой«, — отметил Александр Конфисахор.