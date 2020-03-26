Москва, , 15:47 — REGNUM Тех российских медиков, которые в ситуации с распространением коронавируса решили провести свой отпуск за границей, следует наказать, усовершенствовав их компетенцию в сфере инфекционных болезней. Об этом 26 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Так он прокомментировал новость о том, что заместителю руководителя департамента здравоохранения Смоленской области Кристине Рябковой грозит увольнение за то, что она отправилась в отпуск в Египет на фоне пандемии.

«Я это воспринимаю как охоту за ведьмами. Медики обычные люди. Они согласовали свой отпуск. Им его кто-то подписал и согласовал. И важно подчеркнуть, что общество успокоилось. Мы давно не встречались с инфекциями. В медицинских вузах сокращаются часы на преподавание инфекционных болезней. И раз в пять лет проходит 144 часа усовершенствования. На инфекции всего пять часов. Поэтому я считаю, что этих врачей надо наказать, отправив их на усовершенствование на 144 часа по инфекционным болезням», — сказал Горелов.

В том числе, по его словам, на усовершенствование надо отправить и организаторов здравоохранения, чтобы они понимали суть инфекционных болезней.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что Рябкова должна принять самостоятельное решение о прекращении работы в замещаемой должности.