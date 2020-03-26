Улан-Удэ, , 15:45 — REGNUM В Бурятии первично подтверждены ещё четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, все они контактировали с уже ранее заболевшими людьми. Напомним, официально в Бурятии подтвердили заражение у двух человек — хозяина одного из крупнейших в республике торговой сети Вадима Бредния с супругой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предприниматель является также политиком и депутатом горсовета Улан-Удэ. Прилетев из Москвы он встречался не только по работе, но и с блогерами — всего в контактной группе более двухсот человек. В связи с этим на коронавирус начали проверять членов правительства и парламента.

Глава Бурятии, тем временем, попросил жителей ответственно отнестись к мерам профилактики и не посещать общественные места. Он добавил о полной мобилизации системы здравоохранения.

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