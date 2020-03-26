Москва, , 15:45 — REGNUM Самым лучшим, красивым и посещаемым озером России для отдыха названо озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии. свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте — Ладожское озеро в Ленинградской области и Карелии и Селигер в Тверской области. В пятерке лидеров оказались Большое Яровое в Алтайском крае и Онежское озеро в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях.

Также в топ-10 самых посещаемых озёр России для отдыха вошли Банное (Якты-Куль) в Башкирии, озеро Чаны в Новосибирской области, Ильмень в Новгородской области, Белое озеро в Вологодской области и Псковско-Чудское озеро в Псковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми лучшими регионами России для санаторно-курортного отдыха названы Московская область, Тюменская область и Башкирия.

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим туристическим регионом России названа Москва.

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