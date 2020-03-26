Ростов-на-Дону, , 15:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону под наблюдением медиков находятся 1 тыс. 207 потенциальных носителей коронавируса, среди них — 94 ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в горздраве 26 марта.

В настоящее время в изоляторе, развёрнутом на базе горбольницы № 1 имени Семашко, находятся 11 человек. В обсерваторе детской горбольницы № 2 — 16 человек. Новых случаев заражения коронавирусом нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в изоляторе находится жительница областного центра, вернувшаяся из путешествия по Таиланду. У неё COVID-19 подтверждён. Все попутчики — пассажиры международного рейса — переведены в режим самоизоляции. Также на карантине находятся родственники заболевшей.