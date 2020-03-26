Москва, , 15:50 — REGNUM Ложная информация о введении в Москве комендантского часа, опубликованная в сети микроблогов Twitter, должна быть удалена. Такое требование направил администрации сетевого ресурса Роскомнадзор, сообщает 26 марта пресс-служба ведомства.

Отмечено, что Генеральная прокуратура РФ потребовала удалить ложную информацию о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы издал приказ о комендантском часе в столице.

«Администраторам сети Роскомнадзором направлено уведомление об удалении противоправной информации», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор потребовал от соцсети Facebook удалить фейковые публикации о числе заражённых коронавирусом. Администрация соцсети исполнила требование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роскомнадзоре пообещали ввести жёсткие меры за фейки о ситуации с коронавирусом в РФ.

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