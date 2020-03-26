Белгород, , 15:45 — REGNUM Приказы о каникулах для студентов и нерабочей неделе для сотрудников подписал 26 марта ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин. Об этом он рассказал в своём блоге.

Каникулы для студентов продляться с 28 марта по 5 апреля. Преподаватели и сотрудники БелГУ будут отдыхать с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы. Работникам университета старше 65 лет предложено перейти с 6 апреля на дистанционную работу с сохранением условий оплаты труда, определённых действующим трудовым контрактом.

«Приняты меры по обеспечению бесперебойной работы информационных систем вуза и всех коммуникаций, назначены ответственные дежурные из числа проректоров и сотрудников управления комплексной безопасности.

Кроме того, в вузе создан координационный совет по управлению научной и образовательной деятельностью на время работы в условиях обеспечения защиты от распространения коронавирусной инфекции, заседания которого проводятся ежедневно.