Москва, , 15:45 — REGNUM Парковки Москвы будут работать в штатном режиме с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Москвичей попросили никуда не ездить в нерабочую неделю и не выходить из дома. «Предстоящие «каникулы» — это не праздничные дни (в соответствии с указом президента)», — добавили в департаменте, поэтому парковки не станут бесплатными.

Выделенные полосы работать будут, чтобы обеспечить оперативную работу городского транспорта, оперативных служб и скорой помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: В нерабочую неделю в Москве могут отменить «выделенки»