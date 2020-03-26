Краснодар, , 15:40 — REGNUM Всех жителей Краснодарского края уйти на самоизоляцию попросил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили 26 марта в пресс-службе администрации края.

«Хочу обратиться ко всем жителям края — отнеситесь с пониманием к мерам, они необходимы, чтобы мы остановили распространение вируса в крае. Это безопасность ваша и ваших близких. Чем жестче войдем в режим самодисциплины, тем быстрее пройдем этот период», — подчеркнул глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 26 марта в Краснодарском крае закрыты кинотеатры, спортивные и развлекательные центры, ночные клубы и прочие досуговые заведения. Ранее глава Сочи попросил туристов не посещать город-курорт в длинные выходные с 28 марта по 5 апреля.