Нур-Султан, , 15:39 — REGNUM Жители Казахстана вернули 578 тыс. железнодорожных билетов на общую сумму 3,6 млрд тенге ($12,6 млн). Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе национальной компании «Казахстанские железные дороги».

Сотрудники железнодорожных вокзалов разъясняют пассажирам профилактические меры борьбы с коронавирусом. В частности, сотрудники отслеживает расстояние в очереди между пассажирами — оно должно составлять два метра. Кроме того, проводники следят за состояние здоровья пассажиров, проводят регулярные уборки и дезинфекцию.

Напомним, с 22 марта в Нур-Султане и Алма-Ате закрыто транспортное сообщение, в том числе железнодорожное. Вместе с тем вокзалы этих городов открыты для возврата билетов.

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