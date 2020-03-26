Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял решение о дополнительных ограничениях из-за распространения коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе по COVID-19.

Будут ограничена работа общепита, объектов розничной торговли, торговых центров, организаций бытового обслуживания, а также развлекательных учреждений. Меры продлятся с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

Общепиту дадут работать только в режиме доставки еды. Также исключениями станут аптеки, продуктовые отделы и отделы товаров первой необходимости, а также ритуальные организации — их работу не будут ограничивать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировано 20 случаев заражения COVID-19. Все больные госпитализированы.

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