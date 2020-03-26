Москва, , 15:37 — REGNUM В Москве тест на коронавирус бесплатно проводит «Противочумный центр» Роспотребнадзора. Об этом сегодня, 26 марта, заявил в эфире программы «60 минут» заявил директор центра Антон Лопатин.

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По его словам, на данный момент «Противочумный центр» усилен специализированными противоэпидемическими бригадами, которые обеспечивают полную линейку лабораторных исследований на коронавирус. Кроме того, центр дооснащают лабораторным оборудованием и расходным материалом.

Лопатин уточнил, что для прохождения теста на COVID-19 напрямую в «Противочумный центр» обращаться не надо. Те люди, которым необходимо оказание помощи, должны обратиться к медицинским работникам.

«Медицинские работники знают логистику, правила биологической безопасности и процедуру обследований», — подчеркнул Лопатин.

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Он также уточнил, что обязательному обследованию подлежат «контингенты риска, которые определены оперативным штабом и руководителем Роспотребнадзора».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 марта, в России медики провели около 200 тыс. тестов на коронавирус. Под наблюдением врачей остаются 138,8 тыс. человек. Общее число заразившихся новым типом коронавируса достигло 840 человек.

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