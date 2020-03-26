Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM В пансионат «Заря» в Петербурге отправили нарушителей режима изоляции по возвращении из зарубежных стран. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Обсервационный центр в поселке Репино начал свою работу. «Сейчас здесь находится шесть человек, в их числе семья с двумя детьми. Они направлены на обсервацию Роспотребнадзором из-за несоблюдения режима изоляции по месту жительства», — пояснили в городской администрации.

Во время объезда пансионата журналистам поясняли, что охранять территорию за забором будут росгвардейцы.

Ранее губернатор Александр Беглов предупредил, что в Петербурге установлен строгий контроль за соблюдением режима самоизоляции всех прибывающих из-за рубежа. За карантином следят участковые врачи и полицейские.

«Они проводят регулярные обходы мест жительства в соответствии с данными, полученными от пограничной службы. Помимо этого, для контроля используется городская система видеонаблюдения, к которой подключено более 40 тысяч видеокамер. Фотографии людей, прибывших из-за рубежа, помещены в специальную базу данных. Нарушение режима карантина может повлечь за собой ответственность, в том числе уголовную», — объясняют в Смольном.

Симптомов у проживающих в пансионате «Заря» нет, но их осматривают медики. Роспотребнадзор уже сообщал, что в Петербурге не менее 14 тыс. человек должны соблюдать 14-дневный режим изоляции после возвращения из-за рубежа.

В «Заре» проживающих кормят и выдают им гигиенические средства, они живут в отдельных комнатах одного корпуса. Семью поселили в двухкомнатный номер.

В двух отдельных корпусах размещены сотрудники: семь врачей и шесть медсестер.

«На территории обеспечена круглосуточная охрана, приняты меры безопасности, исключающие допуск посторонних лиц», — утверждают чиновники.

В обсервационном центре на первом этапе могут жить до 300 человек.

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