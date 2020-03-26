Тбилиси, , 15:43 — REGNUM Сотни людей 26 марта вышли на центральный бульвар города Зугдиди в Грузии на акцию, которую, несмотря на запрет из-за распространения коронавируса, устроили представители движения «Новые лидеры» и Президентской библиотеки имени Саакашвили. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, на акции раздавали дезинфицирующие средства, полотенца и перчатки. Информацию о мероприятии распространили в соцсетях.

Сообщается, что вокруг волонтеров собралась большая толпа людей. Правила, введенные руководством Грузии, предписывающие держаться на расстоянии 1,5 метра, были нарушены. Полиция присутствовала на акции, но не смогли оказать влияние на собравшихся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 21 марта действует режим чрезвычайного положения. Среди мер по борьбе с распространением коронавируса действует правило, которое запрещает собираться группами более 10 человек, как в помещения, так и на улицах.

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