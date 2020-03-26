Саратов, , 15:44 — REGNUM По состоянию на 26 марта в Саратовской области официально подтвержден один случай заражения у жительницы региона, которая вместе со своей семьей вернулась из Италии. Как сообщает администрация Саратова, 576 человек снято с медицинского наблюдения.

Ситуация по региону стабильная, запасы медикаментов и продовольствия находятся под контролем, мониторинг ведется в ежедневном режиме.

В настоящее время под наблюдением медиков находятся свыше 2,2 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 марта, в Саратовской области медицинское наблюдение установлено за 1883 лицами, приехавшими из-за рубежа. Снято медицинское наблюдение в отношении 269 человек. В целом за консультациями обратилось около 220 человек.

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