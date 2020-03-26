Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM Петербургские депутаты вместе с коллегами из Ленобласти намерены посетить полигон опасных отходов «Красный Бор», который подлежит ликвидации. Такое предложение поддержали на заседании профильной парламентской комиссии по экологии.

С идеей выступил депутат Михаил Амосов. «Несмотря на то, что полигон передан в федеральную собственность, считаю, что мы не должны упускать этот вопрос из зоны нашего внимания», — сказал он. С ним согласилась и председатель комиссии, единоросс Мария Щербакова.

Глава Дирекции по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона Алексей Трутнев сообщил депутатам, что на полигоне завершили все мероприятия по передаче в федеральное ведение. Объект, по словам Трутнева, эксплуатируется в штатном режиме и находится в стабильном состоянии.

Полигон «Красный Бор», расположенный на территории Тосненского района Ленобласти в 30 км от центра Петербурга, являлся основным местом сбрасывания промышленных токсичных отходов с 1969 по 2014 год. Сейчас здесь расположено 70 закрытых и открытых карт-котлованов, вмещающих токсичные отходы с чрезвычайно разнородным составом.

Хельсинкская комиссия по защите морской среды Балтийского моря включила полигон в перечень «горячих точек», и его экологическая безопасность является международным обязательством РФ.

В Петербурге разработали концепцию консервации полигона. В апреле 2019 года президент Владимир Путин одобрил передачу «Красного Бора» в ведение Министерства экологии и природных ресурсов России, чтобы провести ликвидацию за счет федерального бюджета.

Напомним, 19 марта в Петербурге завершилось расследование уголовного дела о хищениях субсидий при ремонте дамб полигона опасных отходов «Красный Бор». Фигурантами являются бывший директор полигона и директор компании «ЭкоГрадСтрой».

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