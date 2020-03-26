Москва, , 15:16 — REGNUM Российские самолёты смогут приземлиться в Объединённых Арабских Эмиратах, чтобы забрать из этой страны оставшихся там граждан РФ. О полученном от Абу-Даби разрешении написала 26 марта в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Эмиратская сторона разрешила совершить пять рейсов, уточнила она и поблагодарила руководство ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта власти ОАЭ приостановили любое воздушное сообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Самолёт авиакомпании «Победа», который должен был забрать из Дубая 189 человек, был вынужден развернуться в воздухе. Ситуацией занялись российские дипломаты.

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