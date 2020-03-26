Калуга, , 15:14 — REGNUM 26 марта после прохождения лечения выписан из областной инфекционной больницы первый заболевший коронавирусной инфекцией житель Калуги. Об этом сообщает телеграмм-канал губернатора Калужской области.

Тестирование показало отсутствие в организме калужанина коронавирусной инфекции. Заболевание у мужчины проходило в легкой форме, и на протяжении всего времени лечения он чувствовал себя хорошо. Калужанин заболел после поездки в Италию. Теперь на лечении находится ещё один инфицированный пациент.

В Калужской области приостановлена деятельность ночных клубов, развлекательных и досуговых учреждений: ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, сообщили 26 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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