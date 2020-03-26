Самарканд, Узбекистан, , 15:01 — REGNUM Въезд и выезд в Самарканд для всех видов транспорта закроют с 27 марта 2020 года, сообщили 26 марта в пресс-службе администрации Самаркандской области.

Запрет не распространяется на грузовой транспорт, руководителей и сотрудников государственных и правоохранительных органов, медработников и других лиц, обеспечивающих жизнедеятельность в городе. Кроме того, с 27 марта в Самарканде будет остановлено движение трамваев и автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 марта на карантин в Узбекистане закрыли город Наманган. Кроме того, с 27 марта закроется Андижан. Ранее власти республики закрыли Ташкент.