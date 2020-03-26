Краснодар, , 14:54 — REGNUM Пассажирские перевозки на территории Краснодарского края будут ограничены, сообщила пресс-служба администрации Кубани 26 марта. Об этом было заявлено на совещании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

«Следующую неделю президент объявил выходной, мы должны предпринять все меры, чтобы защитить наших жителей. Минтрансу поручаю проработать вопрос о закрытии авиасообщения между Краснодаром и Сочи с завтрашнего дня до 5 апреля. Также проработать вопрос о сокращении ж/д транспорта и межмуниципальных пассажирских перевозок», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Помимо этого в регионе отменены все массовые публичные мероприятия, приостановлена работа спортивных и детских центров, кинотеатров, фудкортов в торговых центрах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня же глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский обратился к туристам с просьбой не посещать город в длинные выходные, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным (с 28 марта по 5 апреля), а горожан призвал максимально ограничить выход из дома.

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