Куала-Лумпур, 26 марта 2020, 14:53 — REGNUM В Малайзии объявили о 235 новых случаях заражения коронавирусом, сообщает Antara.
По последним данным, коронавирус в Малайзии коснулся 2031 человек.
Между тем, министерство здравоохранения страны заявило, что число погибших от COVID-19, возросло до 23 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Малайзии продлило период карантина в стране до 14 апреля, чтобы уменьшить распространение вируса.
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