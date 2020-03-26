Куала-Лумпур, , 14:53 — REGNUM В Малайзии объявили о 235 новых случаях заражения коронавирусом, сообщает Antara.

По последним данным, коронавирус в Малайзии коснулся 2031 человек.

Между тем, министерство здравоохранения страны заявило, что число погибших от COVID-19, возросло до 23 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Малайзии продлило период карантина в стране до 14 апреля, чтобы уменьшить распространение вируса.

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