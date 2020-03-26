Москва, , 14:49 — REGNUM Бесплатные сервисы предоставил своим подписчикам крупнейший образовательный сервис Coursera до 31 июля из-за эпидемии коронавируса.

Акция Coursera for Campus действует прежде всего для студентов, чьи учебные заведения, зарегистрированные на платформе Coursera, переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса, а также для сотрудников компаний, имеющих корпоративную подписку. По акции осуществляется бесплатный доступ к 3800 курсам и 400 специализациям.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса большинство учебных заведений по всему миру переведены на дистанционное обучение, а многие люди, уже вышедшие из студенческого возраста, находятся в условиях карантина или на самоизоляции. В России неделя с 28 марта по 5 апреля распоряжением Президента объявлена нерабочей для того, чтобы замедлить распространение болезни.