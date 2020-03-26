Тверь, , 14:47 — REGNUM Более тысячи единиц медицинского оборудования закупят на средства из резервного фонда правительства Тверской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства 26 марта по итогам заседания бюджетной комиссии, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Основная задача сегодня — это профилактика, самодисциплина граждан. Те, кто приехал из-за границы, должны уйти на карантин. Если есть проявления заболевания — обратиться к медикам. В ежедневном режиме мы мониторим ситуацию, ведутся закупки необходимых средств и оборудования, усиливаем меры профилактики на территории региона», — заявил ранее Игорь Руденя.

Бюджетной комиссией одобрено решение дополнительно выделить из резервного фонда региона более 93 млн рублей на закупку медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств защиты, необходимых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. На средства планируется закупить аппараты искусственной вентиляции лёгких, транспортные аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, многофункциональные аппараты ингаляционной анестезии, инфузионные насосы, дефибрилляторы, мониторы пациентов и другое оборудование, в общей сложности более тысячи единиц.

Ранее из резервного фонда правительства Тверской области было выделено 60,6 млн рублей на приобретение свыше 550 единиц медицинского оборудования, средств защиты, лекарств. В настоящее время в регион уже поступили первые партии закупленных товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тверской области действует режим повышенной готовности, в регионе госпитальная база для лечения больных коронавирусом включает 16 учреждений здравоохранения, планируемый объём составляет 795 инфекционных коек и 137 реанимационных. По состоянию на вечер 25 марта в регионе лабораторно подтверждены три случая заражения новым коронавирусом, новых случаев не зарегистрировано.