Москва, , 14:46 — REGNUM По состоянию на 25 марта в России зафиксировано 182 новых случая коронавируса. Зарегистрировано два летальных случая. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах.

Согласно математической модели, как пишет телеграм-канал «Русский Демиург», по итогам 25 марта в России должно было быть 898 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, отмечает телеграм-канал, тенденция идет на спад — разница между реально заболевшими и тем количеством, которое должно было быть по математической модели, по итогам вчерашнего дня составила 58 человек.

По состоянию на 24 марта отставание от математической модели было 38 человек (всего было 658 человек против 696 по математической модели), отмечает канал «Русский Демиург». Таким образом, отставание от модели увеличилось на 20 и уже составляет 58 человек.

«С учетом того, что а) большинство случаев регистрируется в Москве — прибывают наши граждане из-за границы, и б) с сегодняшнего дня границы практически закрываются, можно предположить, что уже завтра разница между количеством заболевших и количеством заболевших по математической модели вырастет еще больше. Это обнадеживает», — пишет телеграм-канал.