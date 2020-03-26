Москва, , 14:47 — REGNUM Отказ многих российских граждан платить по кредитам был вполне ожидаем в сложившейся ситуации в стране из-за коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя информацию об отказе граждан платить по кредитам из-за коронавируса.

«Действительно, многие уже ощутили на себе падение доходов из-за проблем в экономике, вызванных пандемией коронавируса. Но есть и те, кто попросту пользуется ситуацией, чтобы снизить кредитную нагрузку на свой семейный бюджет.

Банки сейчас не имеют технической возможности оперативно проверить всех, кто заявил о снижении доходов или иных трудностях, вызванных пандемией. А формально закон теперь обязывает их идти навстречу пострадавшим клиентам.

Так что нагрузка на банковский сектор сейчас резко возрастет. Скорее всего, это выразится в существенном снижении объемов выдаваемых кредитов и ростом процентных ставок», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России должники начали отказываться от выплат по кредитам, ссылаясь на ситуацию с пандемией коронавируса.

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