Ярославль, , 14:46 — REGNUM Предприниматель и почетный консул республики Армения в Ярославской области Ваагн Хачатрян оказал помощь Переславской районной больнице. Он закупил на собственные средства медицинские маски и некоторые другие необходимые товары, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Все купленные маски, дезинфицирующие средства и напитки уже переданы в больницу Переславля.

Маска и антисептик

«Мы оказали скромную поддержку нашей больнице, купили несколько позиций товаров, которые могут оказаться необходимыми. Я сам позвонил в больницу и узнал, что нужно. Считаю, что чем лучше мы подготовимся, тем легче мы пройдем через этот непростой этап. Пока есть время, нужно готовиться. Хотелось бы, чтобы все понимали — сейчас те, кто может помочь, должны помогать,» — сказал Ваагн Хачатрян в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Ярославская область готовится к росту числа зараженных коронавирусом. В Переславле-Залесском проводятся рейды медиков из ЦРБ к гражданам, которые находятся на самоизоляции после возвращения из-за границы. В самой больнице инфекционного отделения нет, больных будут отвозить в Ростов и Ярославль. Средства, закупленные Ваагном Хачатряном, должны помочь медикам не заразиться на работе.

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