Москва, , 14:45 — REGNUM В Мосгордуме назвали целесообразной мерой отмену действия выделенных полос на время нерабочей недели. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерия Головченко.

«Считаю, что целесообразно на время карантина отменить действие выделенных полос», — заявил Головченко.

Напомним, неделя с 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей в связи с распространением нового коронавируса. В Москве будут работать только аптеки и продуктовые магазины. Закроются все рестораны, бары, клубы, магазины и даже парки.

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