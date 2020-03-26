Москва, , 14:44 — REGNUM Находящимся в следственных изоляторах гражданам следует изменить меру пресечения на домашний арест. Об этом 26 марта заявил председатель московского отделения Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подобные меры необходимы на фоне распространения коронавируса. Граждане, находящиеся под стражей, рискуют заразиться этой инфекцией намного больше, чем другие лица из-за переполненности, считает юрист.

«Одного — двух человек достаточно, чтобы это взорвалось и привело к трагической ситуации», — сказал Трунов.

Эксперт напомнил, что в США и Иране людей из тюрем выпускают на свободу. Поэтому адвокат предложил принять в России амнистию за незначительные преступления вроде краж.

«Надо разгружать СИЗО. Переводить их под домашний арест», — заявил адвокат.

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