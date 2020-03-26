Москва, , 14:39 — REGNUM Следственные органы провели доследственную проверку по факту избиения несовершеннолетнего в Москве, сообщается на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение об инциденте, который произошёл 24 марта вблизи жилого дома, расположенного по Борисовскому проезду в Москве. По этому адресу неизвестные избили 16-летнего подростка, после чего тот попал в больницу.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.