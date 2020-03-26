Нур-Султан, , 14:37 — REGNUM Телевидение Казахстана покажет более 2 тыс. уроков в рамках дистанционного обучения школьников. Об этом 26 марта заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев на брифинге.

По его словам, телеуроки являются дополнительными материалами для учебного процесса. Основой дистанционного обучения является учебный график каждой школы, а также тридцатиминутные уроки.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 март министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что школы республики перейдут на дистанционное обучение с 6 апреля 2020 года.

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